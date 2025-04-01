Власти Украины игнорируют требования Трампа

«Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы (президента — прим. URA.RU) не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», — цитирует Давида Арахамию украинское издание «Общественное».