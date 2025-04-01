Хозяйка машины, упавшей с четвертого этажа парковки, увлекалась ЗОЖ

Однако, судя по странице в соцсети, женщина за несколько минут до трагедии была онлайн. Ее последний визит — 19.15. И больше в соцсеть она не заходила. Пенсионерка была подписана на группы ЗОЖ, выкладывала видеозанятия гимнастики по укреплению суставов.