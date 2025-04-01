Хозяйка машины, упавшей с четвертого этажа парковки, увлекалась ЗОЖ

Вечером 31 марта автомобиль «Фольксваген гольф» вылетел с четвертого этажа многоярусной парковки на улице Крылатской на западе Москвы. Находившаяся за рулем женщина погибла на месте.
Как пишут СМИ, машина зарегистрирована на 69-летнюю жительницу столицы Наталью Б. Была ли она сама за рулем, или кто-то другой, неизвестно.
Однако, судя по странице в соцсети, женщина за несколько минут до трагедии была онлайн. Ее последний визит — 19.15. И больше в соцсеть она не заходила. Пенсионерка была подписана на группы ЗОЖ, выкладывала видеозанятия гимнастики по укреплению суставов.
У нее есть взрослая дочь — возможно, что именно та была за рулем автомобиля в роковой момент. По крайней мере, в соцсети после происшествия дочь тоже не заходила.
Падение «Фольксвагена» попало на записи камеры видеонаблюдения парковки. Она расположена в промышленной зоне на улице Крылатской между отделением полиции и автосалоном.
На кадрах видно, как автомобиль газует и словно выпрыгивает за ограждение парковки. Летит вниз, ударяется об землю и взрывается. По предварительной версии водитель перепутал газ с тормозом.
Ранее aif.ru писал о том, что футболист погиб в ДТП перед матчем.