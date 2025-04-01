Глава МИД КНР заявил о совместной задаче России и Китая

«Как ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, наши страны играют особую роль в поддержании стабильности и прогресса по всему миру. Наши усилия способствуют не только мирному сосуществованию и общему процветанию, но и способствуют созданию многополярного мира и демократизации международных отношений», — сказал он в интервью РИА Новостям.