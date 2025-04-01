Глава МИД КНР заявил о совместной задаче России и Китая

Ван И рассказал, кто должен играть особую роль в мире.
России и Китая играют особую роль в обеспечении глобального мира и развития. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«Как ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, наши страны играют особую роль в поддержании стабильности и прогресса по всему миру. Наши усилия способствуют не только мирному сосуществованию и общему процветанию, но и способствуют созданию многополярного мира и демократизации международных отношений», — сказал он в интервью РИА Новостям.
Министр также выразил мнение, что при стратегическом руководстве председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, российско-китайское партнерство и стратегическое взаимодействие продолжают углубляться. По его словам, это соответствует исторической логике.