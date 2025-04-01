Генерал Оглоблин признался в получении 12 миллионов рублей

Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин признал получение 12 млн рублей от поставщика военного оборудования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сегодня в суде прокурор зачитал обвинительное заключение. Оглоблин признал факт получения денег от представителей “Телты”. При этом генерал заявил, что не считает это деяние взяткой», — следует из заявления собеседника агентства.
Как заявил адвокат, подсудимый выскажет свою позицию по предъявленным обвинениям в ходе следственных действий, запланированных на ближайшее время.
Уточняется, что Оглоблин проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере при реализации гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ), рассмотрение которого началось в закрытом судебном заседании 235-го гарнизонного военного суда.
Ранее стало известно, что замначальника Генштаба ВС России Вадим Шамарин может стать свидетелем по делу Оглоблина.