Трамп заявил, что не обещал Украине членство в НАТО

«Я вижу, что он (Владимир Зеленский — ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.