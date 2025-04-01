Трамп заявил, что не обещал Украине членство в НАТО

Трамп сделал жесткое заявление по Украине.
Членство Украины в НАТО в контексте сделки по редкоземельным металлам никогда не обсуждалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я вижу, что он (Владимир Зеленский — ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент Украины Владимир Зеленский давно стремится к вступлению Украины в НАТО. Соединенные Штаты не поддерживают идею включения Украины в альянс, но рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО.