Трамп раскрыл маршрут своей ближневосточной поездки

Трамп раскрыл, в какие страны он поедет на Ближнем Востоке.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что поедет на Ближний Восток в апреле. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
«Поездка может состояться в следующем месяце, или же чуть позже», — сказал Трамп. Он добавил, что посетит Катар, ОАЭ и «вероятно, пару других стран».
В то время как президент США Дональд Трамп планирует посещение стран Ближнего Востока, также обсуждается возможность его визита в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Эта поездка может быть частью усилий Трампа по заключению новых соглашений.