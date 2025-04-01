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Трамп раскрыл маршрут своей ближневосточной поездки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что поедет на Ближний Восток в апреле. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.

Трамп раскрыл, в какие страны он поедет на Ближнем Востоке.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что поедет на Ближний Восток в апреле. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.

«Поездка может состояться в следующем месяце, или же чуть позже», — сказал Трамп. Он добавил, что посетит Катар, ОАЭ и «вероятно, пару других стран».

В то время как президент США Дональд Трамп планирует посещение стран Ближнего Востока, также обсуждается возможность его визита в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Эта поездка может быть частью усилий Трампа по заключению новых соглашений.