Ссора между детьми едва не обернулась трагедией: 10-летний мальчик схватил нож и напал на родного брата

В Каратайском районе Турции вспыхнула серьезная ссора между братьями в возрасте 10 и 12 лет, в ходе которой младший применил нож. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.
Инцидент произошел утром на улице в Центрально-Каратайском районе. По имеющейся информации, между братьями разгорелся спор, который вскоре перерос в драку. В результате младший ударил старшего ножом в спину.
Семья мальчиков быстро доставила пострадавшего в ближайшую частную медицинскую клинику. По словам местных жителей, на место происшествия прибыли медицинские и полицейские бригады.
После оказания первой медицинской помощи раненый ребенок был переведен в городскую больницу Коньи для дальнейшего лечения. Тем временем, 10-летний мальчик, ставший виновником инцидента, был задержан сотрудниками полиции.
Ранее в штате Мичиган, США, 13-летняя девочка убила свою 7-летнюю сестру. Предполагается, что после ссоры подросток дождалась младшую сестру в ванной и нанесла ей несколько ножевых ранений.