Трамп хочет участвовать в выборах против Обамы

«Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что «хотел бы этого».