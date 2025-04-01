Китай сделал заявление об итогах Второй мировой войны

«Убежден, что под совместными усилиями председателя (КНР) Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина Китай и Россия будут твердо развивать великую дружбу, продвигать достоверную интерпретацию истории Второй мировой войны и отстаивать ее итоги», — заявил Ван И в интервью РИА Новости. Он так же добавил, что важно хранить память о Победе в мировой войне с фашизмом.