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Водитель BMW устроил стрельбу из салона машины во Владивостоке

Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента со стрельбой из автомобиля, произошедшего на улице Некрасовская.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 28 марта 2025 года в районе дома № 96 по улице Некрасовской во Владивостоке произошло: неизвестный устроил стрельбу.

Водитель автомобиля BMW X5 совершил выстрел из окна своей машины, что привело к повреждению бокового стекла проезжавшего мимо автомобиля Toyota Aqua. Боковое окно со стороны водителя было полностью разбито.

«После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Согласно статье, за это преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.