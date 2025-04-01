Водитель BMW устроил стрельбу из салона машины во Владивостоке

В ночь на 28 марта 2025 года в районе дома № 96 по улице Некрасовской во Владивостоке произошло: неизвестный устроил стрельбу.
Водитель автомобиля BMW X5 совершил выстрел из окна своей машины, что привело к повреждению бокового стекла проезжавшего мимо автомобиля Toyota Aqua. Боковое окно со стороны водителя было полностью разбито.
«После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Согласно статье, за это преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.