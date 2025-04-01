Нападение на таксиста произошло в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает ИА AmurMedia.
В полицию обратился житель Железнодорожного района. По словам потерпевшего, он подрабатывает водителем такси. Накануне водитель взял заявку, и к нему в салон транспортного средства подсели два пассажира. Когда таксист их довез до места назначения, злоумышленники попросили отвезти их в село Хабаровского района. Получив отказ, между водителем и фигурантами начался словесный конфликт, который перерос в потасовку. Один из подельников нанес ножевые ранения таксисту в область руки и грудной клетки. После остановки автомобиля ссора продолжилась на улице. Воспользовавшись моментом, второй соучастник проник в салон иномарки и похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
В результате отработки района сотрудники патрульно-постовой службы городской полиции совместно с оперативниками отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску задержали двоих подозреваемых 34 и 43 лет, у одного из них на одежде имелись следы бурого цвета, похожие на кровь. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли лезвие ножа. Ранее злоумышленники привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и сбыт наркотических средств. Похищенное телефонное устройство изъято.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.