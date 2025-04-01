Нападение на таксиста произошло в Хабаровске

В полицию обратился житель Железнодорожного района. По словам потерпевшего, он подрабатывает водителем такси. Накануне водитель взял заявку, и к нему в салон транспортного средства подсели два пассажира. Когда таксист их довез до места назначения, злоумышленники попросили отвезти их в село Хабаровского района. Получив отказ, между водителем и фигурантами начался словесный конфликт, который перерос в потасовку. Один из подельников нанес ножевые ранения таксисту в область руки и грудной клетки. После остановки автомобиля ссора продолжилась на улице. Воспользовавшись моментом, второй соучастник проник в салон иномарки и похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.