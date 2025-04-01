В ГД могут внести проект о запрете детям выгула потенциально опасных собак

«В приложении… содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вот можно будет его подписывать и вносить», — сказала депутат на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, относящегося к защите людей от нападения бездомных животных.