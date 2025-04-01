В ГД могут внести проект о запрете детям выгула потенциально опасных собак

Проект закона, который запрещает лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 16 лет выгуливать потенциально опасные породы собак, может быть внесён в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства ГД Нина Останина.
«В приложении… содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вот можно будет его подписывать и вносить», — сказала депутат на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, относящегося к защите людей от нападения бездомных животных.
Напомним, 26 марта появилась информация, что глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил в обязательном порядке чипировать домашних животных. Он выдвинул эту идею на фоне участившихся случаев нападения питомцев на людей.
Также сообщалось, что 28 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить предложения Следственного комитета России по защите граждан от нападения бездомных животных. Соответствующие инициативы должны рассмотреть рабочая группа и профильный комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Спикер ГД уточнил, что СК РФ подготовил указанные предложения на основе анализа следственной практики.