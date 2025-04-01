Трамп: Байден не считал, сколько денег он потратил на Украину

Трамп ранее выразил недовольство по поводу значительных американских трат на военную помощь Украине, которые были одобрены Байденом. Трамп критиковал несоразмерные расходы по сравнению с вкладом Европейских стран и указывал на географическую удаленность США от региона конфликта.