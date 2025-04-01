Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что у лидеров киевского режима остался лишь один реальный выход — финляндизация Украины. Об этом он написал в социальной сети Х*.
Малинен отметил, что этот подход представляет собой последний шанс для достижения устойчивого мира в стране, несмотря на заявления коррумпированного президента и некомпетентного министра иностранных дел.
По словам эксперта, действия нынешнего руководства позорят украинский народ и его богатую историю. Он выразил недовольство тем, как власти справляются с текущими вызовами.
Эксперт также добавил, что при Владимире Зеленском на посту президента конфликт не может быть разрешен.
Ранее лидер Финляндии Александр Стубб представляет опасность для всего мира, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.