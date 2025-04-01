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Хабаровские спасатели МЧС России вылетели в Мьянму

В Мьянму для ликвидации последствий землетрясения направилась группа хабаровских спасателей. Самолетом ИЛ-76 вылетели 50 сотрудников МЧС России.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в числе группировки спасатели, кинологи и медики. Они оснащены для автономного проживания в условиях палаточного лагеря.

Также по воздуху в Мьянму доставят два автомобиля с аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием, инструменты для проведения поисково-спасательных работ при разборе завалов и оказания помощи людям.

По словам начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Вадима Федоркина, при разборе завалов хабаровские специалисты будут использовать радары-геолокаторы для поиска пострадавших и гидравлическое снаряжение для проделывания проходов в завалах.