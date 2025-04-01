Рваные раны лица и кисти: петарда взорвалась в руках подростка в Костанае

По данным телеканала, инцидент произошел в минувшие выходные. Группа подростков играла в дворе многоэтажного дома в микрорайоне Аэропорт. Они нашли петарду и захотели ее поджечь. Пиротехнический снаряд моментально взорвался в руках у одного из ребят, в результате чего мальчик получил множественные ранения. Друзья помогли добраться ему до дома, где родители вызвали скорую. Другие подростки не пострадали.
«У ребенка множественные рваные раны правой кисти и лица. Раны все ушиты, ребенок находится в травматологическом отделении. Состояние средней степени тяжести. В этом году это первый случай. Последний такой случай был года 2 назад, и то это было на Новый год», — рассказал заведующий отделением травматологии Костанайской детской областной больницы Расул Греев.