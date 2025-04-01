Трамп сделал сенсационное заявление о Ким Чен Ыне

Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с главой КНДР.
Между Вашингтоном и Пхеньяном поддерживаются каналы связи. И не исключены контакты между первыми лицами стран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Между мной и Ким Чен Ыном установились прекрасные отношения. Да, мы поддерживаем связь. Возможно, в будущем мы что-то организуем», — заявил Трамп в эфире Fox News.
Ранее американский лидер уже заявлял о перспективах дружественных отношений и экономической кооперации с Россией и Китаем. Трамп так же объявил о возможном визите в Китай.