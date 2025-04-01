В Находке пожар уничтожил автомобиль

В Находке на улице Арсеньева утром 1 апреля загорелся легковой автомобиль. К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило машину, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Пожарные ликвидировали огонь на площади пяти квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту возгорания.
Напомним, во Владивостоке прокуратура Первореченского района взяла под контроль расследование поджога трех автомобилей, произошедшего в утренние часы 31 марта на улице Адмирала Горшкова. По предварительным данным, неустановленное лицо подожгло один автомобиль, который полностью выгорел. Огонь распространился и на два других транспортных средства, которые получили частичные повреждения.
Ранее крупный пожар на автостоянке во Владивостоке уничтожил 22 автомобиля. Подозреваемых в поджоге отправили в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.