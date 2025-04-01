В Находке пожар уничтожил автомобиль

Напомним, во Владивостоке прокуратура Первореченского района взяла под контроль расследование поджога трех автомобилей, произошедшего в утренние часы 31 марта на улице Адмирала Горшкова. По предварительным данным, неустановленное лицо подожгло один автомобиль, который полностью выгорел. Огонь распространился и на два других транспортных средства, которые получили частичные повреждения.