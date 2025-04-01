Завершено следствие по второму делу учредителя завода «Телта» о хищении

Мещанский суд Москвы в минувшую пятницу приступил к рассмотрению первого уголовного дела в отношении Морозова и его заместителя, а также главного бухгалтера предприятия, обвиняемых в хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тысяч военно-полевых телефонных аппаратов (ТА-88). По словам гособвинителя, Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главбух Елена Гришина создали организованную группу для последующего совершения «многочисленных, продолжаемых и согласованных противоправных действий». Гришина и Высоков привлекли также Алексея Пальмова, который принял на себя обязанность при осуществлении контроля за производством и качеством продукции «Телта» скрывать от вышестоящих должностных лиц 746-го военного представительства Минобороны России сведений о неисполнении в части заявленных заводом работ по производству телефонных аппаратов.