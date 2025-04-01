Завершено следствие по второму делу учредителя завода «Телта» о хищении

«Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых направить для утверждения обвинительного заключения [в прокуратуру]», — следует из документов.
Как говорится в материалах, всего в отношении Морозова и других фигурантов изначально было возбуждено дело по факту восьми эпизодов хищения. По двум эпизодам следователи не усмотрели преступного состава преступлений. По одному эпизоду, где сумма хищения составила 33,8 млн рублей, дело было выделено в отдельное производство. Сейчас по нему начался судебный процесс. Итого по двум делам фигурантам вменяется причинение ущерба на сумму около 80 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано Минобороны РФ.
Мещанский суд Москвы в минувшую пятницу приступил к рассмотрению первого уголовного дела в отношении Морозова и его заместителя, а также главного бухгалтера предприятия, обвиняемых в хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тысяч военно-полевых телефонных аппаратов (ТА-88). По словам гособвинителя, Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главбух Елена Гришина создали организованную группу для последующего совершения «многочисленных, продолжаемых и согласованных противоправных действий». Гришина и Высоков привлекли также Алексея Пальмова, который принял на себя обязанность при осуществлении контроля за производством и качеством продукции «Телта» скрывать от вышестоящих должностных лиц 746-го военного представительства Минобороны России сведений о неисполнении в части заявленных заводом работ по производству телефонных аппаратов.
По данным следствия, Пальмову выплачивали гонорар из денежных средств, полученных от фиктивно трудоустроенного на «Телте» работника. Уменьшить затраты предприятия на оплате труда по контракту фигуранты решили, заказав запчасти к 7 000 шт военно-полевого телефонного аппарата в Китае. Вину признал частично Пальмов, остальные фигуранты дела опровергли свою причастность к хищению.