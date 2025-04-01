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45-летний мужчина организовал притон в Лучегорске

Его оставили под подпиской о невыезде.

Источник: Комсомольская правда

Жители Лучегорска сообщили полицейским, что 45-летний мужчина позволяет зависимым употреблять запрещенку у себя дома. Специалисты завели уголовное дело, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Установлено, что в доме подозреваемого действительно хранились психотропные вещества. Он предоставлял свое жилье маргиналам с 17 по 21 марта 2025 года. Дело завели по статьям «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» и «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

«Подозреваемый вину признал и в содеянном раскаялся. Мужчина находится под подпиской о невыезде и ведет активное сотрудничество со следствием», — добавили в пресс-службе ведомства.