45-летний мужчина организовал притон в Лучегорске

Жители Лучегорска сообщили полицейским, что 45-летний мужчина позволяет зависимым употреблять запрещенку у себя дома. Специалисты завели уголовное дело, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Установлено, что в доме подозреваемого действительно хранились психотропные вещества. Он предоставлял свое жилье маргиналам с 17 по 21 марта 2025 года. Дело завели по статьям «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» и «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
«Подозреваемый вину признал и в содеянном раскаялся. Мужчина находится под подпиской о невыезде и ведет активное сотрудничество со следствием», — добавили в пресс-службе ведомства.