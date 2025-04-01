45-летний мужчина организовал притон в Лучегорске

Установлено, что в доме подозреваемого действительно хранились психотропные вещества. Он предоставлял свое жилье маргиналам с 17 по 21 марта 2025 года. Дело завели по статьям «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» и «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».