Ожидания от Путина, ближневосточная поездка и критика Байдена: какие заявления сделал Трамп

Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений, касающихся мировой политики.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планируемой поездке на Ближний Восток, назвал бывшего руководителя страны Джо Байдена некомпетентным и отметил ожидание сделки по урегулированию ситуации на Украине от российского лидера Владимира Путина. Соответствующие заявления он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. Подробности — в материале URA.RU.
Визит на Ближний Восток.
Трамп объявил о своих планах посетить страны Ближнего Востока. Визит намечен на апрель или чуть более поздний период, уточнил он в общении с журналистами. Президент подчеркнул, что намерен посетить Катар, ОАЭ и «пару других стран».
Конкурент в лице Обамы.
Действующий глава США заявил, не против побороться за президентское кресло с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Пока это невозможно из-за правовых ограничений: в Соединенных Штатах президент не может избираться более чем на два срока.
«Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их», — сказал Трамп журналистам. Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах бывшего президента Обамы, который уже дважды занимал этот пост, Трамп выразил одобрение.
Расточительный Байден.
Экс-президент США Джо Байден не осведомлен о точной сумме американских средств, направленных в Киев, считает Трамп. Он назвал своего предшественника «некомпетентным» и «плохим счетоводом». Лидер США предполагает, что сумма траншей Украине могла достигать 350 миллиардов долларов.
Шансы Украины на вступление в НАТО.
Еще один вопрос, которого коснулся Трамп в общении с прессой, был посвящен членству Украины в НАТО. Президент уточнил, что такая возможность не рассматривается в контексте соглашения о редкоземельных металлах.
«Я вижу, что он [Владимир Зеленский] пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось», — констатировал Трамп.
Урегулирование конфликта на Украине.
Вашингтон ожидает одобрения со стороны российского руководства в лице российского президента Владимира Путина для заключения соглашения, направленного на разрешение конфликта на Украине. Также президент США выразил свое нежелание налагать вторичные пошлины на российскую нефть, однако подчеркнул готовность к таким действиям в случае, если Москва проигнорирует его призывы.