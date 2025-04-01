Ожидания от Путина, ближневосточная поездка и критика Байдена: какие заявления сделал Трамп

«Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их», — сказал Трамп журналистам. Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах бывшего президента Обамы, который уже дважды занимал этот пост, Трамп выразил одобрение.