Водитель наехал на двух пешеходов, одного госпитализировали в Приморье

Установлено, что авария произошла вечером 31 марта. У мужчины диагностировали травму головы. Его госпитализировали. Ребенок не пострадал. На место происшествия также приехали полицейские. Специалисты установят все обстоятельства происшествия и выяснят, находился ли автолюбитель в состоянии опьянения.