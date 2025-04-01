Водитель наехал на двух пешеходов, одного госпитализировали в Приморье

Рулевой Toyota Aqua проезжал нерегулируемый пешеходный переход и наехал на двоих людей на Шилкинской во Владивостоке. Делом занялась прокуратура, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Установлено, что авария произошла вечером 31 марта. У мужчины диагностировали травму головы. Его госпитализировали. Ребенок не пострадал. На место происшествия также приехали полицейские. Специалисты установят все обстоятельства происшествия и выяснят, находился ли автолюбитель в состоянии опьянения.
«Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по факту ДТП», — добавили в пресс-службе ведомства.