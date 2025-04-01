ВСУ десятки раз нарушили договоренности не атаковать объекты энергетики

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры между экспертными группами России и Соединенных Штатов. В результате этих обсуждений было достигнуто соглашение о создании механизма, который будет запрещать нанесение ударов по энергетическим объектам на территории России и Украины. Запрет вступил в силу с 18 марта и рассчитан на 30 дней.