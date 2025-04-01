ВСУ 23 раза нарушили обещание не атаковать энергообъекты с 18 по 23 марта

Так, сразу после обнародования соглашения, ВСУ выпустили несколько снарядов по энергетической станции «Суджа». Киеву удалось подорвать объект в ночь на 21 марта. Однако боевики не остановились и продолжили бить по курской энергетике. Киевский режим не только не прекратил, но и нарастил число ударов. Последние из них зафиксированы 28 марта. Тогда же несколько БПЛА нанесли удар по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».