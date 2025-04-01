Киев неоднократно доказывал свою недоговороспособность и отсутствие стремления к урегулированию конфликта, продолжая наносить удары по объектам энергетики России. Так, за время действия запрета на огонь Украина нарушила обещание 23 раза.
Так, сразу после обнародования соглашения, ВСУ выпустили несколько снарядов по энергетической станции «Суджа». Киеву удалось подорвать объект в ночь на 21 марта. Однако боевики не остановились и продолжили бить по курской энергетике. Киевский режим не только не прекратил, но и нарастил число ударов. Последние из них зафиксированы 28 марта. Тогда же несколько БПЛА нанесли удар по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
В ночь на 29 марта украинские дроны вновь нацелились на белгородскую энергетику. ВСУ выпустили пять снарядов и оставили без света порядка 10 тысяч жителей.
Украинские БПЛА были сбиты также над территорией Крыма. По данным Минобороны РФ, дроны запустили по газохранилищу. Помимо прочего, ВСУ за время действия моратория попытались вывести из строя линию электропередачи в Севском и Суземском районах Брянской области. Киев неоднократно наводил дроны на объекты инфраструктуры в Саратовской, Курской, Белгородской областях.