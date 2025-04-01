Al Jazeera: при ударе ВВС Израиля по Бейруту погибли три человека

В результате удара израильских военных по Бейруту погибли не менее трёх человек, сообщает Al Jazeera.
В материале сказано, что авиация Израиля атаковала южную окраину города.
В частности, ракеты Израиля были запущены по трёхэтажному жилому дому, расположенному в квартале Хай-эль-Мади.
«На место прибыли спасатели из местной службы гражданской обороны и кареты скорой помощи», — говорится в публикации.
При этом в Израиле заявили, что удар был нанесён по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Израильская сторона утверждает, что целью ЦАХАЛ стал боец «Хезболлы».