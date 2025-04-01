Житель Пермского края устроил поножовщину в баре

Информация о нападении появилась в телеграм-канале «Пермский край»: в посте сообщалось, что ночью 29 марта один из посетителей бара нанёс другому 21 ножевое ранение. При этом двое свидетелей якобы не вмешивались в происходящее, а предотвратить убийство удалось случайно зашедшему в заведение мужчине. Автор поста также сообщил, что нападавший уже задержан.