Житель Пермского края устроил поножовщину в баре

В одном из баров города Чусового в Пермском крае пьяный посетитель попытался зарезать своего знакомого, сообщили perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Информация о нападении появилась в телеграм-канале «Пермский край»: в посте сообщалось, что ночью 29 марта один из посетителей бара нанёс другому 21 ножевое ранение. При этом двое свидетелей якобы не вмешивались в происходящее, а предотвратить убийство удалось случайно зашедшему в заведение мужчине. Автор поста также сообщил, что нападавший уже задержан.
Данные о происшествии perm.aif.ru подтвердили в краевом следственном управлении. В ведомстве рассказали, что нетрезвый мужчина нанёс знакомому удары ножом в область груди и спины, потерпевшему своевременно оказана медпомощь. Задержанного подозревают в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ), в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.