NYP: руководителя Bloomberg обнаружили мёртвым вместе с женой и дочерью

Один из руководителей американского информационного агентства Bloomberg Ричард Самарела обнаружен мёртвым в своём доме, пишет New York Post.
Кроме того, найдены тела его супруги и девятилетней дочери.
Дом находится в городе Грир (штат Южная Каролина). О том, что семья пропала, правоохранителям рассказал сосед.
Сотрудники полиции осмотрели дом и обнаружили тела 54-летнего мужчины, его 45-летней жены Лины Марии и дочери Саманты. Сын Самарела и его жены выжил, по предварительным сведения, он был в школе.
Полиция начала расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего. Не исключается, что речь может идти не только о криминальном характере смерти, но и о несчастном случае.
Ранее сообщалось, что экс-прокурора Соединённых Штатов Джессику Абер обнаружили мёртвой в своей квартире.