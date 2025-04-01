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NYP: руководителя Bloomberg обнаружили мёртвым вместе с женой и дочерью

Тела были найдены в доме семьи Самарела.
Источник: Аргументы и факты

Один из руководителей американского информационного агентства Bloomberg Ричард Самарела обнаружен мёртвым в своём доме, пишет New York Post.

Кроме того, найдены тела его супруги и девятилетней дочери.

Дом находится в городе Грир (штат Южная Каролина). О том, что семья пропала, правоохранителям рассказал сосед.

Сотрудники полиции осмотрели дом и обнаружили тела 54-летнего мужчины, его 45-летней жены Лины Марии и дочери Саманты. Сын Самарела и его жены выжил, по предварительным сведения, он был в школе.

Полиция начала расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего. Не исключается, что речь может идти не только о криминальном характере смерти, но и о несчастном случае.

Ранее сообщалось, что экс-прокурора Соединённых Штатов Джессику Абер обнаружили мёртвой в своей квартире.