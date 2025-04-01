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Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении могилы военкора Федорчака

В СК РФ отметили, что сейчас правоохранительные органы устанавливают личности злоумышленников.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по уголовному делу, касающемуся повреждения могил участников спецоперации и военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Рудневу Е. В. доложить о ходе расследования», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас правоохранительные органы устанавливают личности злоумышленников, повредивших могилы.

Напомним, неизвестные подожгли и разгромили могилу Федорчака ночью 31 марта. Место захоронения находится недалеко от Симферополя. Позже стало известно, что крымские власти и журналисты восстановили могилу.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и по ст. 243.4 (повреждение воинского захоронения).