Бокс с шестью пассажирскими автобусами загорелся в Семее

В Семее загорелся стояночный бокс частной компании, занимающейся международными пассажирскими перевозками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл ночью. Силы ДЧС выехали на вызов по повышенному рангу.
Выяснилось, что в боксе загорелся легковой автомобиль и огонь перешёл на деревянные конструкции гаража ангарного типа.
«Огнеборцам удалось ликвидировать угрозу распространение огня на соседние строения и спасти от пожара шесть рейсовых автобуса путём их эвакуации», — сообщает МЧС.
Пожар локализован на площади 250 квадратных метров, а затем был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.