«Хотел выстрелить в спину»: якутский танкист голыми руками одолел боевика ВСУ, вооруженного автоматом

Противник, вооруженный автоматом, взял российского военного на прицел. Боец ВСУ связался с командованием, но ему ответили с равнодушием, поэтому он позволил Максиму Григорьеву уйти. Однако военный ВС РФ догадался, что ему хотят выстрелить в спину. Он заметил, что автомат украинца заклинило после двойного щелчка затвора. Используя этот момент, Григорьев отвлек внимание противника, бросив камень, и вступил с ним в рукопашный бой, в результате которого смог обезвредить бойца ВСУ. Затем Максим Григорьев взял его в плен и передал под контроль ВС РФ.