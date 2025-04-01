Уничтожила «Суджу», а теперь хочет дать миллиарды РФ за газ: почему Украина на грани катастрофы

«Резервы упали до 940 миллиона кубов. Поэтому и взялись за экстренные поиски “донорского топлива”, — заявил Марышев. Эксперт не исключил, что топливо может поступить на Украину через словацкий газопровод, однако его производителем окажется Россия. Марышев отметил, что Киев может заплатить Москве два миллиарда долларов. Ведь, как он отмечает, до апреля 2026 года Украине надо примерно пять миллиардов кубометров газа, которые пока не ясно откуда брать.