МЧС направило вертолёт на поиски туристов, погибших в Магаданской области

МЧС России направило вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (ХАСЦ) на поиски тел туристов, погибших при сходе лавины в Магаданской области, сообщило региональное управление ведомства.
«В помощь наземной группировке вылетел вертолет Ми-8 ХАСЦ», — отметило ГУ МЧС РФ по Магаданской области в своём Telegram-канале.
На борту вертолета находятся пять специалистов поисково-спасательного отряда и представитель Следственного комитета РФ.
Напомним, 27 марта стало известно, что в результате схода лавины в Ягоднинском районе Магаданской области погибли четверо туристов. При этом руководитель тургруппы выжил, но получил травму. Кроме того, остался в живых ещё один человек, который не попал под лавину.