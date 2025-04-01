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МЧС направило вертолёт на поиски туристов, погибших в Магаданской области

Воздушное судно должно доставить на место пять специалистов поисково-спасательного отряда и представителя СК РФ.

Источник: Аргументы и факты

МЧС России направило вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (ХАСЦ) на поиски тел туристов, погибших при сходе лавины в Магаданской области, сообщило региональное управление ведомства.

«В помощь наземной группировке вылетел вертолет Ми-8 ХАСЦ», — отметило ГУ МЧС РФ по Магаданской области в своём Telegram-канале.

На борту вертолета находятся пять специалистов поисково-спасательного отряда и представитель Следственного комитета РФ.

Напомним, 27 марта стало известно, что в результате схода лавины в Ягоднинском районе Магаданской области погибли четверо туристов. При этом руководитель тургруппы выжил, но получил травму. Кроме того, остался в живых ещё один человек, который не попал под лавину.