В Новосибирске суд отправил в СИЗО бармена за попытку сбыта наркотиков

Кировский районный суд избрал меру пресечения Антону Д., которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как мужчина пояснил следствию, он приобрёл запрещённое вещество по согласованию с неизвестным, который пообещал ему денежное вознаграждение. Затем он расфасовал его в своей квартире в Железнодорожном районе и поехал в частный сектор в Кировский район, чтобы обустроить там тайники.
По дороге его автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции. Было обнаружено и изъято 26 свёртков с неким веществом общим весом 45,52 грамма. Как установила последующая экспертиза, вещество содержало в своём составе мефедрон.
Обвиняемый рассказал, что является генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, а также работает барменом в баре на улице Сакко и Ванцетти. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, суд, учтя все детали дела, избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.