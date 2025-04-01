В Новосибирске суд отправил в СИЗО бармена за попытку сбыта наркотиков

Кировский районный суд избрал меру пресечения Антону Д., которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как мужчина пояснил следствию, он приобрёл запрещённое вещество по согласованию с неизвестным, который пообещал ему денежное вознаграждение. Затем он расфасовал его в своей квартире в Железнодорожном районе и поехал в частный сектор в Кировский район, чтобы обустроить там тайники.