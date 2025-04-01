Труп мужчины оттаял у школы на Новогодней в Новосибирске

В Новосибирске на улице Новогодней у школы нашли труп мужчины. Он оттаял из-под снега. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск».
— Рядом лежали вещи, документы, удостоверение с синей корочкой (возможно, студенческий), — написали в группе очевидцы.
На место вызвали сотрудников полиции. Случившееся прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области:
— Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины в Кировском районе города Новосибирска.
Следователи осмотрели место происшествия, они изучают обстоятельства случившегося.