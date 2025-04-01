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Труп мужчины оттаял у школы на Новогодней в Новосибирске

Рядом с телом обнаружили вещи и документы.

Источник: Reuters

В Новосибирске на улице Новогодней у школы нашли труп мужчины. Он оттаял из-под снега. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск».

— Рядом лежали вещи, документы, удостоверение с синей корочкой (возможно, студенческий), — написали в группе очевидцы.

На место вызвали сотрудников полиции. Случившееся прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области:

— Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины в Кировском районе города Новосибирска.

Следователи осмотрели место происшествия, они изучают обстоятельства случившегося.