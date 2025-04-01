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Боец ВС РФ с повреждёнными ногами прополз 100 метров и спасся от дронов ВСУ

Сослуживцы поддерживали бойца, пытаясь помочь ему спастись.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные спасли сослуживца, который оказался раненым в окопе, подвергавшемся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил военкор RT Андрей Филатов.

Во время радиопереговоров товарищи бойца с позывным Грек отметили, что у него остался только один вариант — «только ползти вперёд».

В ходе общения по радиосвязи они старались поддержать бойца, говоря о том, сколько ему осталось проползти до безопасной точки. Один из них пообещал, что угостит Грека виски в своем любимом ресторане, если тому удастся спастись.

Несмотря на повреждения обеих ног и руки, благодаря силе воли и указаниям из командно-наблюдательного пункта «Тополь», он смог выбраться из опасной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские военные спасли раненного при обстреле со стороны ВСУ восьмилетнего мальчика.