Боец ВС РФ с повреждёнными ногами прополз 100 метров и спасся от дронов ВСУ

Российские военные спасли сослуживца, который оказался раненым в окопе, подвергавшемся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил военкор RT Андрей Филатов.
Во время радиопереговоров товарищи бойца с позывным Грек отметили, что у него остался только один вариант — «только ползти вперёд».
В ходе общения по радиосвязи они старались поддержать бойца, говоря о том, сколько ему осталось проползти до безопасной точки. Один из них пообещал, что угостит Грека виски в своем любимом ресторане, если тому удастся спастись.
Несмотря на повреждения обеих ног и руки, благодаря силе воли и указаниям из командно-наблюдательного пункта «Тополь», он смог выбраться из опасной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские военные спасли раненного при обстреле со стороны ВСУ восьмилетнего мальчика.