В Аше снят режим ЧС локального характера, введенный из-за паводка

Об этом говорится в соответствующем документе.
Режим ЧС локального характера был введен с 18 марта и до особого распоряжения в связи с резким подъемом уровня воды в реке Сим.
Как сообщалось, ледоход начался на две недели раньше, вода вышла из берегов и подтопила 95 домов и порядка 500 земельных участков. Из зоны ЧС были эвакуированы 275 граждан, в том числе 68 детей.
Взрывотехники с 19 по 21 марта провели 11 подрывов льда на реке.
По данным министерства общественной безопасности региона на 25 марта, около 700 жителей Аши получили выплаты за ущерб от паводка на общую сумму 18 млн рублей. В частности, выплачивается материальная помощь в размере 20 тыс. на гражданина, финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества — 75 и 150 тыс. рублей соответственно.