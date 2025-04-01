В Аше снят режим ЧС локального характера, введенный из-за паводка

По данным министерства общественной безопасности региона на 25 марта, около 700 жителей Аши получили выплаты за ущерб от паводка на общую сумму 18 млн рублей. В частности, выплачивается материальная помощь в размере 20 тыс. на гражданина, финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества — 75 и 150 тыс. рублей соответственно.