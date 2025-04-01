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Легковушка на скорости выехала на тротуар в Караганде: погибла женщина-пешеход

В Караганде в результате ДТП погибла женщина-пешеход — водитель автомашины не справился с управлением и выехал на тротуар, где были люди, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Карагандинской области

«31 марта около 23:00 водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Бухар-Жырау в сторону улицы Дюсенбекова, превысил скоростной режим, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась на месте, второй пешеход, а также водитель и пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы в областную клиническую больницу», — отмечается в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.