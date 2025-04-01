Легковушка на скорости выехала на тротуар в Караганде: погибла женщина-пешеход

«31 марта около 23:00 водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Бухар-Жырау в сторону улицы Дюсенбекова, превысил скоростной режим, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась на месте, второй пешеход, а также водитель и пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы в областную клиническую больницу», — отмечается в сообщении полиции.