Пенсионерка из Волгоградской области «поменяла счетчик» за 2,7 миллиона

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 67-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ресурсоснабжающей организации, и под предлогом записи на замену электросчетчика попросил продиктовать код из смс-сообщения. На самом деле этот код давал возможность для смены пароля на портале Госуслуг. После чего аферист получил доступ к персональным данным потерпевшей и заблокировал вход в личный кабинет на портале.