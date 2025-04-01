Пенсионерка из Волгоградской области «поменяла счетчик» за 2,7 миллиона

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 67-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ресурсоснабжающей организации, и под предлогом записи на замену электросчетчика попросил продиктовать код из смс-сообщения. На самом деле этот код давал возможность для смены пароля на портале Госуслуг. После чего аферист получил доступ к персональным данным потерпевшей и заблокировал вход в личный кабинет на портале.
Потом все стало развиваться по классической схеме. Женщине стали названивать сообщники мошенника, которые напугали ее сообщениями о попытках завладения ее сбережениями. Для отмены несанкционированного оформления кредита мошенники убедили пенсионерку перевести на «безопасный счет» 2 млн. 700 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело и вновь напомнила гражданам, что не стоит вести телефонные разговоры с неизвестными и тем более, диктовать им коды или данные карт.