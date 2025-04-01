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В России задержали двух лжесотрудников ФСБ за вымогательство

В Донецке ФСБ задержали двух местных жителей, которые выдавали себя за сотрудников служб безопасности. Под угрозой применения физического насилия они требовали с людей деньги. Об этом сообщил telegram-канал «Штаб Обороны ДНР».

Двое задержанных лжесотрудников ФСБ вымогали деньги, угрожая насилием.

В Донецке ФСБ задержали двух местных жителей, которые выдавали себя за сотрудников служб безопасности. Под угрозой применения физического насилия они требовали с людей деньги. Об этом сообщил telegram-канал «Штаб Обороны ДНР».

«Управлением ФСБ России по ДНР задержаны жители Донецка, представляющиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства», — передает telegram-канал. На данный момент задержанные находятся под стражей и дают показания.

Кроме того, материалы этого дела были переданы в Главное следственное управление МВД региона для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер. В telegram-канале напомнили, что представители ФСБ России никогда не обращаются к гражданам с требованиями проведения финансовых операций.