В России задержали двух лжесотрудников ФСБ за вымогательство

Кроме того, материалы этого дела были переданы в Главное следственное управление МВД региона для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер. В telegram-канале напомнили, что представители ФСБ России никогда не обращаются к гражданам с требованиями проведения финансовых операций.