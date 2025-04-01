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За сутки 101 ДТП случилось в Свердловской области

В ГИБДД призывают водителей к внимательности и соблюдению скоростного режима.

За прошедшие сутки свердловские автоинспекторы зафиксировали 101 дорожно-транспортное происшествие. В трех дорожных авариях пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, один человек погиб.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в Артемовском, где 18-летний курсант автошколы, управляя грузовиком, не предоставил преимущества иномарке.

По региональной Госавтоинспекции, причинами большинства аварий остаются неправильно выбранная скорость движения, несоблюдение дистанции и невнимательность за рулем.