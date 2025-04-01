За сутки 101 ДТП случилось в Свердловской области

За прошедшие сутки свердловские автоинспекторы зафиксировали 101 дорожно-транспортное происшествие. В трех дорожных авариях пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, один человек погиб.
Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в Артемовском, где 18-летний курсант автошколы, управляя грузовиком, не предоставил преимущества иномарке.
По региональной Госавтоинспекции, причинами большинства аварий остаются неправильно выбранная скорость движения, несоблюдение дистанции и невнимательность за рулем.