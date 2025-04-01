Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой

В его основе — предложение работы по переписыванию текстов. Как передает Telegram-канал «Internet Freedom», схема работы сайта старая и простая:
- предлагают высокие выплаты за перепечатывание текстов. От 600 тенге за страницу;
- требуют плату за открытие «личного кабинета». Обычно около пяти тыс. тенге;
- используют привлекательные цифры потенциального заработка. От 400 тыс. тенге в месяц.
После оплаты доступа администраторы-мошенники исчезают. При этом переписка автоматически удаляется, а деньги вернуть невозможно.
Важно предупредить, что сайт мошенников находится по адресу: rabotafrls.com/kz.