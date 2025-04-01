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Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой

Подозрительный сайт, предлагающий казахстанцам высокий заработок действует в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В его основе — предложение работы по переписыванию текстов. Как передает Telegram-канал «Internet Freedom», схема работы сайта старая и простая:

  • предлагают высокие выплаты за перепечатывание текстов. От 600 тенге за страницу;
  • требуют плату за открытие «личного кабинета». Обычно около пяти тыс. тенге;
  • используют привлекательные цифры потенциального заработка. От 400 тыс. тенге в месяц.

После оплаты доступа администраторы-мошенники исчезают. При этом переписка автоматически удаляется, а деньги вернуть невозможно.

Важно предупредить, что сайт мошенников находится по адресу: rabotafrls.com/kz.