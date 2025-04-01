«В конце концов, это земля русских, они там живут, это их историческая сфера влияния. Нам просто нужно с этим смириться», — сказал Макгрегор, его слова приводит РИА Новости. При условии нейтральности Украины, как отмечает бывший полковник армии США, это не несет негативных последствий для Запада.