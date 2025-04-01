Двух лжесотрудников ФСБ задержали в Донецке за вымогательство

В Донецке были задержаны двое мужчин, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и занимались вымогательством, сообщает ФСБ РФ по ДНР.
Они угрожали людям и требовали у них деньги. В результате их действий пострадали несколько человек. В настоящее время они находятся под стражей и дают показания.
Кроме того, материалы этого дела были переданы в Главное следственное управление МВД региона для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер. В ведомстве напомнили, что представители ФСБ России никогда не обращаются к гражданам с требованиями проведения финансовых операций.
Ранее в Екатеринбурге жертвой мошенников стал 66-летний пенсионер, который работал помощником депутата Свердловского Законодательного собрания.