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Двух лжесотрудников ФСБ задержали в Донецке за вымогательство

Аферисты угрожали людям и требовали у них деньги.
Источник: Аргументы и факты

В Донецке были задержаны двое мужчин, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и занимались вымогательством, сообщает ФСБ РФ по ДНР.

Они угрожали людям и требовали у них деньги. В результате их действий пострадали несколько человек. В настоящее время они находятся под стражей и дают показания.

Кроме того, материалы этого дела были переданы в Главное следственное управление МВД региона для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер. В ведомстве напомнили, что представители ФСБ России никогда не обращаются к гражданам с требованиями проведения финансовых операций.

Ранее в Екатеринбурге жертвой мошенников стал 66-летний пенсионер, который работал помощником депутата Свердловского Законодательного собрания.