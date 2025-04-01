СК и прокуратура проводят проверку по факту гибели горняков в Прикамье

Следователи и специалисты прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины гибели двух рабочих в шахте «Уралкалия» в Березниках. ЧП произошло вечером 31 марта. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.
По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ смертельные травмы получили два работника 2001 и 1963 года рождения. Они работали на должности крепильщиков.
Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначают судебные экспертизы. Прокуратура проконтролирует результат проверки соблюдения требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах и правил охраны и условий труда.