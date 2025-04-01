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СК и прокуратура проводят проверку по факту гибели горняков в Прикамье

Несчастный случай в шахте Березников произошел вечером 31 марта.

Источник: Комсомольская правда

Следователи и специалисты прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины гибели двух рабочих в шахте «Уралкалия» в Березниках. ЧП произошло вечером 31 марта. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ смертельные травмы получили два работника 2001 и 1963 года рождения. Они работали на должности крепильщиков.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и назначают судебные экспертизы. Прокуратура проконтролирует результат проверки соблюдения требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах и правил охраны и условий труда.