Генерал-майор признался в получении многомиллионной взятки: подробнее

Бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в размере 12 млн рублей от пермского завода «Телта».
«Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен», — приводит РИА Новости слова адвоката военного Максима Довганя.
Юрист уточнил, что уголовное дело завели после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания в отношении двух других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. После этого его должны были освободить от ответственности, поскольку он добровольно заявил о совершенном преступлении и сам способствовал его раскрытию.
По версии следствия, в период с 2016—2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод Телта» взятку в размере более 12 млн рублей «за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России». Согласно приведенным данным, завод заключил контракт с военным ведомством на сумму более 1,2 млрд рублей, а контроль за исполнением вел именно Оглоблин.
Осенью Оглоблин признал вину в получении взятки в размере 36 млн рублей от топ-менеджеров завода «Телта». Это уголовное дело рассматривает Московский гарнизонный военный суд.
В январе 2025 года правоохранительные органы завершили расследование дела. Однако, что касается Оглоблина, процесс по его делу продолжится 9 апреля этого года в 235-м гарнизонном военном суде.
Максимальное наказание по статье о «получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа» (ч. 6 статьи 290 Уголовного кодекса) предусматривает до 15 лет тюремного заключения со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Накануне бывшие сотрудники Минобороны РФ Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин, обвиняемые во взяточничестве, раскаялись в содеянном на суде. Они получили взятку в размере свыше 16 млн рублей.
В прошлом году в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова за получение взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур.