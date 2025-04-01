Генерал-майор признался в получении многомиллионной взятки: подробнее

Юрист уточнил, что уголовное дело завели после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания в отношении двух других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. После этого его должны были освободить от ответственности, поскольку он добровольно заявил о совершенном преступлении и сам способствовал его раскрытию.