В Хабаровске с чужой карты расплатились за продукты

В Хабаровске 22-летний житель Железнодорожного района Хабаровска стал жертвой собственной беспечности, когда потерял банковскую карту и не заблокировал её сразу, сообщает hab.aif.ru.
Не помня, где и когда именно она была утеряна, молодой человек не спешил обратиться в банк для её блокировки.
Через несколько дней он заметил необычные списания на своём счёте. В мобильном приложении банка он обнаружил, что с его карты были сняты почти 35 тысяч рублей. Деньги были использованы для оплаты продуктов питания через терминалы на центральном продовольственном рынке города.
Заблокировав карту слишком поздно, потерпевший не знал, куда обращаться, и, решив узнать подробности, сообщил в полицию. Сотрудники 4-го городского отдела полиции оперативно начали расследование. Изучив записи с камер видеонаблюдения на рынке, они смогли установить личность подозреваемого, который несколько дней подряд расплачивался чужой картой.
Им оказался 35-летний мужчина из Кировского района. Как выяснили полицейские, он не работает и ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Злоумышленник был задержан, а в ходе обыска у него был изъят сотовый телефон и 2,5 тысячи рублей, которые частично пойдут на возмещение ущерба потерпевшему.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража)», — старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.
Согласно закону, санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания, и суд вскоре определит меру пресечения.