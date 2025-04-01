В Хабаровске с чужой карты расплатились за продукты

Им оказался 35-летний мужчина из Кировского района. Как выяснили полицейские, он не работает и ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Злоумышленник был задержан, а в ходе обыска у него был изъят сотовый телефон и 2,5 тысячи рублей, которые частично пойдут на возмещение ущерба потерпевшему.