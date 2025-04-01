Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловская область приблизилась к страшному сценарию лесных пожаров

В Свердловской области зарегистрирован дефицит осадков, из-за чего может возникнуть эпидемия лесных пожаров.

По итогам марта в Свердловской области зафиксирован сильный дефицит осадков. В зависимости от местности выпало от 11 до 50% от нормы. Такие данные приводит Уральский гидрометцентр.

Исключением стал Екатеринбург, где за месяц выпало 106% месячной нормы. К концу месяца от снега освободилась большая часть юга Урала и крайнего юга, юго-востока Свердловской области.

В соседних регионах дела не лучше. В Пермском крае (за исключением юго-запада) выпало 23−72% осадков от нормы, на юге Челябинской, Курганской областей — 9−20 мм, или 50−70% от нормы.

Заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергей Залесов рассказывал ЕАН, что без обильных осадков в Свердловской области существует риск повторения ситуации с 2023 годом, когда по области бушевали лесные пожары. Особенно велика опасность на юге области.