Свердловская область приблизилась к страшному сценарию лесных пожаров

По итогам марта в Свердловской области зафиксирован сильный дефицит осадков. В зависимости от местности выпало от 11 до 50% от нормы. Такие данные приводит Уральский гидрометцентр.
Исключением стал Екатеринбург, где за месяц выпало 106% месячной нормы. К концу месяца от снега освободилась большая часть юга Урала и крайнего юга, юго-востока Свердловской области.
В соседних регионах дела не лучше. В Пермском крае (за исключением юго-запада) выпало 23−72% осадков от нормы, на юге Челябинской, Курганской областей — 9−20 мм, или 50−70% от нормы.
Заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергей Залесов рассказывал ЕАН, что без обильных осадков в Свердловской области существует риск повторения ситуации с 2023 годом, когда по области бушевали лесные пожары. Особенно велика опасность на юге области.