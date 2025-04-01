Находившегося в федеральном розыске мужчину нашли убитым в Челябинской области

Сообщение о пропаже жителя поселка Чкалово поступило в полицию 12 марта. Односельчанин сообщил, из трубы соседского дома уже несколько дней не идет дым, а хозяин — одинокий мужчина. Информация о его исчезновении подтвердилась, однако никакие вещи, деньги или документы из жилища не пропали. Пенсионера объявили в розыск.