Находившегося в федеральном розыске мужчину нашли убитым в Челябинской области

Все произошло в Троицком районе.
Сообщение о пропаже жителя поселка Чкалово поступило в полицию 12 марта. Односельчанин сообщил, из трубы соседского дома уже несколько дней не идет дым, а хозяин — одинокий мужчина. Информация о его исчезновении подтвердилась, однако никакие вещи, деньги или документы из жилища не пропали. Пенсионера объявили в розыск.
Отрабатывая криминальную версию исчезновения 60-летнего южноуральца, сотрудниками уголовного розыска было установлено, что последний раз его видели в компании 38-летнего местного жителя. Последнего стали проверять, позже подтвердилась его причастность к совершению особо тяжкого преступления.
Оказалось, что между мужчинами во время застолья произошел конфликт, односельчанин, тот, что моложе, нанес множественные удары собутыльнику. В результате полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительный промежуток времени на месте. Тело злоумышленник закопал в ближайшем овраге.
«В настоящее время судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.
В региональном следственном управлении добавили, что в отношении 38-летнего местного жителя завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным ведомства, преступление произошло еще в ночь с 8 на 9 марта.