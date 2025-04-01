В Малайзии в результате пожара на газопроводе пострадали 25 человек

В малазийском штате Селангор 25 пострадавшим потребовалась помощь медиков в результате пожара на газопроводе, сообщает газета The Sun.
По информации пожарно-спасательного управления Селангора, утром во вторник в городке Путра-Хайтс в результате порыва газопровода начался пожар. Столб огня поднялся на высоту около полукилометра. Повреждено несколько домов.
Известно об оказании первичной помощи 25 пострадавшим. Сообщается об эвакуации жителей расположенных неподалеку от места происшествия домов.
В ликвидации пожара задействованы сотрудники девяти пожарных депо.
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