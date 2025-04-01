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Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ в одном регионе России

За прошедшую ночь средства ПВО российской армии сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, однако информация о последствиях пока не приводится.

ВС РФ отразили атаку армии Украины на Брянскую область.

За прошедшую ночь средства ПВО российской армии сбили три беспилотника ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, однако информация о последствиях пока не приводится.

«Силы ПВО ночью перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости.

Ранее, 31 марта, над российскими регионами средства ПВО уничтожили за ночь 66 беспилотников противника. Среди пострадавших регионов: Брянская, Калужская и Курская области. Больше всего дронов было сбито над Брянском — 41 БПЛА. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не приводилось.