Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ в одном регионе России

Ранее, 31 марта, над российскими регионами средства ПВО уничтожили за ночь 66 беспилотников противника. Среди пострадавших регионов: Брянская, Калужская и Курская области. Больше всего дронов было сбито над Брянском — 41 БПЛА. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не приводилось.